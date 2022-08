Ganz spontane Einfälle

Was das Publikum vorschlägt, wird umgesetzt. Ohne Möglichkeit zur Vorbereitung, ohne Textbuch, ohne Regie, spontan und mit viel Raum zur Entfaltung. David Wagner ist Musiker und Komponist, seit Kurzem leitet er seine eigene Impro-Theatergruppe „Wagner & Co.“, die er je nach Programm und Verfügbarkeit mit Improtheatergrößen der heimischen Szene spickt. Wenn also das Publikum einen gesungenen Reim zur Behauptung „Die Erde ist eine Scheibe“ hören will, legen die Profis los. Sie texten, dichten, erfinden, schwadronieren und provozieren – immer begleitet von David Wagner am Klavier, der quasi als Moderator und Musiker durch den Abend führt. Wer sich nichts darunter vorstellen kann, hat kommende Woche, 12. und 13. 8., in der Stiftsscheune in Wilhering die Möglichkeit, dieses besondere Form des Theaters zu erleben.