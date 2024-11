Immer diese Flausen

Das finde ich echt cool. Kürzlich habe ich eine Flause getroffen und war natürlich neugierig, was sie so treibt. Sie erzählte mir, dass sie gerade nach einem Kopf sucht, in dem sie es sich mit ihrer Flausebande gemütlich machen kann. Just in diesem Moment kam unsere Chefin zur Tür herein. Das ist die Person, die uns alle gebastelt hat und das ganze Drumherum im Theater organisiert.