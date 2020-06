Im Weltraumanzug am Dachstein

Konstant feucht, bestens kartografiert. Die Mammuthöhle am Dachstein ist nicht zufällig für eine simulierte Marslandung ausgewählt worden. „Bei unserem fünftägigen Feldtest führen wir zwölf Experimente im Raumanzug durch", sagt Projektleiter Gernot Grömer vom Österreichischen Weltraum Forum (ÖWF). Zum ersten Mal überhaupt wird der Marsch von Astronauten unterhalb der Mars-Oberfläche geprobt, „das ist extrem interessant, weil die meisten Theorien den Kontakt mit der Praxis nicht überleben".

Die Anspannung ist Grömer anzumerken. Getestet wird nicht nur der Analog-Anzug Aouda und der Mars-Rover Phileas, sondern auch die Breitbandkommunikation mit dem NASA-Kontrollzentrum in Kalifornien, für eine halbe Stunde werden die Test-Astronauten in der Dachsteinhöhle in Echtzeit aus den USA gelenkt. Warum der gewaltige Aufwand: Wenn es auf dem Mars Leben gibt, so die Theorie, dann in einer Höhle, die vor der kosmischen Strahlung schützt. Außerdem gilt es als wahrscheinlich, dass es Eis unter der Marsoberfläche gibt.