Im Steyrer Kinderheim gedemütigt

Die Familie ist Petzls großer Rückhalt. Enkelin Melanie war es auch, die ihn ermutigte, das Buch zu schreiben. "Sie hat gesagt, meine Lebensgeschichte würde andere Leute ebenfalls interessieren", sagt Petzl, der tief gläubig ist und immer wieder Menschen fand, die ihm in schweren Zeiten als "gute Geister" zur Seite standen. Wie Hilfsschwester Rosalia, die sich im Kinderheim rührend um das ständig kränkelnde Kind kümmerte. Wie die Jesuitenpater von der Marienkirche in Steyr, die ihn, den mageren, groß gewachsenen Burschen, wieder auf die Beine brachten.

Wie seine vielen Pfadfinderfreunde, sein Fachlehrer Franz Lechner und natürlich seine geliebte Frau Marianne. Was Petzl, der sich nach einem im Vorjahr erlittenen Herzinfarkt wieder gut erholt hat, empfand, als er mit Buch endlich fertig war? "Ich habe meine Kindheit verarbeitet und kann sie jetzt daher mit ruhigem Gewissen zur Seite legen. Jetzt geht es mir besser."

Ob er sich vorstellen könne, ein zweites Buch in Angriff zu nehmen? "Warum nicht? Stoff genug hätte ich. Außerdem habe ich ja immer gerne geschrieben", so Petzl.