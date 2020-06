Im "Geister-Tierpark" rollten die Bagger an

Seit dem Sommer 2012 ist der Wildpark Enghagen in Roßleithen, Bezirk Kirchdorf, behördlich gesperrt. Mehr als zwei Jahre später wurde nun mit dem Abriss begonnen: Auf Geheiß der Bezirkshauptmannschaft rollten am Mittwochvormittag die Bagger an. "Die Gehege von Fischottern, Waschbären und Nerz wurden geschliffen. Auch die Bummelzug-Station und das Besucher-WC gibt es nicht mehr", schildert Pächter Josef Streicher dem KURIER. "Auch ein Geologe war vor Ort. Es besteht offenbar die Gefahr einer Hangrutschung, wenn gewisse Stützmauern abgerissen werden."

Vom einstigen Besuchermagnet in der Pyhrn-Priel-Region dürften nur jene Bauten übrig bleiben, in denen sich noch Tiere befinden: Wie berichtet, gibt es für insgesamt 13 Wölfe, Bären, Eulen und Affen keine Artenschutzpapiere. Sie dürfen deshalb nicht aus dem Wildpark weggebracht werden – auch weil die Behörden bisher keine Lösung gefunden haben.