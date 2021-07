Illegaler Handel im Gefängnis: Prozess startet

Ein Prozess nach dem Auffliegen eines illegales Handels mit Drogen und Mobiletelefonen im Gefängnis Garsten in Oberösterreich startet am Mittwoch kommender Woche im Landesgericht Steyr. Zwei Wachebeamte der Justizanstalt, sechs Häftlinge und ein mutmaßlicher Dealer werden auf der Anklagebank sitzen. Die Verhandlung ist für zwei Tage anberaumt. Das gab das Gericht am Mittwoch bekannt.

Die Anklage in dem Prozess lautet auf Amtsmissbrauch, teils als Beitragstäter und Suchtgifthandel, teilweise unter Ausnützung einer Amtsstellung. Einer Justizwachebeamtin und einem -beamten wird vorgeworfen, sie hätten Mobiltelefone sowie verschiedene Drogen in das Gefängnis geschmuggelt und dort an mitangeklagte Häftlinge übergeben. Diese hätten laut Staatsanwaltschaft damit gehandelt.