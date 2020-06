Illegale Glückspielgeräte vernichtet

Es war eine Österreich-Premiere, als am Montagnachmittag auf dem Gelände des Altstoffsammelzentrums in Steyr ein Bagger auffuhr und mit dem Greifarm mehrere Glücksspielautomaten zerschmetterte. Die unbrauchbar gewordenen Elektronikteile wurden in einen Sperrmüll-Container geworfen und entsorgt.

„Eine derartige Aktion hat es hierzulande noch nicht gegeben“, sagt Claudia Wagner von der Bundespolizeidirektion. Die drei Geräte stammten aus Steyrer Lokalen, wo sie illegal aufgestellt worden und von der Exekutive rechtskräftig beschlagnahmt worden waren. „Diese Art des Glückspiels ist seit zwei Jahren verboten. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Finanzamts gehen wir verstärkt dagegen vor“, betont Wagner.

Am 28. Oktober 2010 waren bei einer Kontrolle im hinteren Teil einer Gaststätte zwei Glücksspielautomaten entdeckt und vorläufig beschlagnahmt worden. Bei der Polizeidirektion und beim Unabhängigen Verwaltungssenat (UVS) folgten Verfahren nach dem Glücksspielgesetz sowie Verwaltungsstrafverfahren. Die Entziehung wurde erst im Juli 2011 rechtskräftig, im August wurden die Geräte abgeholt und bei der Polizei aufbewahrt. „Die Ermittlungen sind oft sehr aufwendig und langwierig“, erklärt Wagner.