„Ich putze mir jeden Morgen das Hirn“

Der Lebenskünstler und Tausendsassa – er lief zu seinen Spitzenzeiten einen Marathon in 2:46 Stunden – nimmt sich aus der Gegenwart stets das Positive heraus. Das Wichtigste ist, was man in der Früh beim Aufwachen denkt.

Wendl hat sich dafür schon sein eigenes Ritual zurechtgelegt. „Morgens bete ich. Ich werde munter und übergebe den Tag an den Herrgott", erzählt er. Denn Hirnputzen sei schließlich wichtiger als Zähneputzen. Ohne Vertrauen, dass ihn jemand führe, hätte Wendl keine Sicherheit in seinem Leben. Seine Tiefgründigkeit begleitet ihn quer durch den Alltag. Der banale Gruß „Grüß Gott" beinhalte schließlich mehr als ein „Hallo". Wendl: „Es bedeutet: Ich grüße Gott in dir, du bist ein Teil Gottes."

Ebenfalls mit 50 hat er seine Leidenschaft für die Fotografie entdeckt. Speziell die Natur hat eine besondere Bedeutung für ihn. Das spiegelt sich auch auf seinen Fotos: Von Kuba über die Sahara bis nach Kasachstan und den Jakobsweg – überall war er schon. Heute hält er Bildervorträge von seinen Reisen, macht philosophische Wanderungen und begleitet Bourn-out-Patienten. Seine Zielgruppe sind Personen, die auf der Suche sind. Sehnsüchtige, wie sie Wendl nennt. Aktuelle Projekte gäbe es derzeit keine. „Ich vertraue darauf, dass das Richtige passiert. Schließlich hat alles einen Sinn im Leben. Der Augenblick gibt dir schon das Zeichen dafür."