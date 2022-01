„Ich habe so viel Glück gehabt“

Johann Rachbauer aus Waldzell (Bez. Ried) hat viel Lebensweisheit angehäuft. Dieser Tage hat er den 100er vollendet. Ein guter Anlass für Erinnerungen. Etwa jene an die karge Kindheit, den langen Schulweg, die schwierige Suche nach einem Lehrplatz in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit. Dann die Kriegsjahre. Noch keine 18, wurde er 1940 eingezogen, machte den gesamten Russlandfeldzug mit, bis knapp vor Stalingrad, entrann dem Tod oft nur durch Zufall. 1946, zu Heiligabend, kam er heim. „Ich bin’s, der Hans“, sagte er zur Schwiegermutter, die ihn nicht erkannte. Er war auf 45 Kilo abgemagert, gezeichnet von Krieg, Gefangenschaft, Krankheit. 1947 heuerte Rachbauer bei der Post als Buschauffeur an, bis zur Pensionierung 1984 war er auf der Linie Ried-Lohnsburg-Waldzell unterwegs: zuverlässig, korrekt, unfallfrei.