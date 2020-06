„Ich bin ein großer Fan der Fans“

Thomas Strobl ist 1967 in Linz geboren worden. Von 1989 bis 1994 studierte er in seiner Heimatstadt Malerei. Den in Wien lebenden Kreativen fasziniert nicht nur eine an der gesehenen Realität orientierte Kunst. Er bediente sich schon früh der Fotografie, um diese zu „transformieren".

Strobl dazu: „Ich benutze die Fotovorlage nicht als Werkzeug, um der Wirklichkeit möglichst perfekt zu entsprechen, sondern wegen der Distanz zur Wirklichkeit, die durch den fremden Blick, nämlich den des Fotografen, entsteht." In den vergangenen 14 Monaten hat Strobl 20 großformatige Ölgemälde geschaffen, die Fußball-Fans in Momenten größter Anspannung und Entladung zeigen.

Die Ausstellung mit Strobls Werken ist unter dem Namen kult_kurve_masse_messe noch bis 4. Juli 2012 in der Linzer Tabakfabrik zu sehen.