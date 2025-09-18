Nach Hundebiss: Urlauber musste in Gmunden wiederbelebt werden

Ein 79-jähriger Urlauber aus Belgien hat am Dienstag in Gmunden nach einem Hundebiss wiederbelebt werden müssen. Sein Hund war beim Spazierengehen auf der Esplanade vom Tier einer anderen Touristin attackiert worden. Die beiden Halter versuchten, die Vierbeiner zu trennen, dabei wurde der 79-Jährige vom Hund der Frau in den Arm gebissen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, kollabierte er - vermutlich aufgrund des großen Blutverlusts, so die Polizei.

Er wurde vom Notarzt mit einem Defibrillator reanimiert. Nach der Stabilisierung wurde er ins Klinikum Gmunden eingeliefert.