Nach Hundebiss: Urlauber musste in Gmunden wiederbelebt werden
Ein 79-jähriger belgischer Urlauber musste in Gmunden nach einem Hundebiss reanimiert werden. Der Mann kollabierte vermutlich wegen großen Blutverlusts.
Zusammenfassung
- 79-jähriger belgischer Urlauber in Gmunden nach Hundebiss reanimiert.
- Hund des Mannes wurde von Hund einer anderen Touristin attackiert; beim Trennen wurde er gebissen.
- Nach Kollaps wegen Blutverlusts wurde er vom Notarzt reanimiert und ins Klinikum gebracht.
Ein 79-jähriger Urlauber aus Belgien hat am Dienstag in Gmunden nach einem Hundebiss wiederbelebt werden müssen. Sein Hund war beim Spazierengehen auf der Esplanade vom Tier einer anderen Touristin attackiert worden. Die beiden Halter versuchten, die Vierbeiner zu trennen, dabei wurde der 79-Jährige vom Hund der Frau in den Arm gebissen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, kollabierte er - vermutlich aufgrund des großen Blutverlusts, so die Polizei.
Er wurde vom Notarzt mit einem Defibrillator reanimiert. Nach der Stabilisierung wurde er ins Klinikum Gmunden eingeliefert.
Kommentare