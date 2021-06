„Sehsucht“ von Hubert Schmalix im Schloss

Letzte Chance für die aktuelle Ausstellung „Sehsucht“, die bis 12. 7. in der Galerie Schloss Parz zu sehen ist. Hubert Schmalix studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. In den 1980er Jahren erlangte er internationale Bekanntheit als Teil der sogenannten Neuen Wilden. Die Zusammenstellung bemerkenswerter Farbklänge innerhalb eines Bildes sind sein Markenzeichen. Die Inhalte reichen von weiblichen Akten bis zu idyllischen Landschaften. Hubert Schmalix lebt und arbeitet in Los Angeles.