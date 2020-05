Hotelier sprang sinkendem Auto hinterher

So etwas nennt man Heldenmut“, lobt Feuerwehr-Chef Ernst Windhager den Gastronomen Roland Ballner. Der 46-jährige Besitzer des Hotels Cortisen in St. Wolfgang hatte sich am Freitag kurzerhand in den vier Grad kalten See gestürzt. Baller war davon ausgegangen, Menschen retten zu können, die zu ertrinken drohen. „In der Situation hätten andere genau so gehandelt“, meint der Hotelier.