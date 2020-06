„Hoffe, dass sie vor Gericht dafür bestraft wird“

Susanne D. sitzt in ihrer kleinen Mietwohnung in Laakirchen und raucht eine Zigarette nach der anderen. Auf der Kommode steht ein Foto ihrer am 8. März gestorbenen Tochter Hanna – ihr Blick bleibt immer wieder darauf hängen. „Ich versuche meinen Schmerz nur dosiert rauszulassen, anders könnte ich das nicht ertragen.“



Medikamente helfen ihr dabei. Als sie vor drei Wochen von einem Notarzt telefonisch über das Ableben der 20-Jährigen informiert wurde, ist Susanne B. zusammengebrochen. „Mir ist der Hörer aus der Hand gefallen, ich hab’ nur mehr geschrien.“ Die 45-Jährige musste eine Woche lang psychiatrisch im Spital Vöcklabruck behandelt werden. „Mir geht es immer noch nicht gut – vor allem, weil ich nicht verstehen kann, warum die Hanna sterben musste.“

Die 20-jährige Kellnerin soll von der Besitzerin eines „Headshops“ – einem Spezialgeschäft für Rauchwaren – in Gmunden „Badesalz“ bekommen haben.

In einschlägigen Kreisen gilt das als verharmlosende Bezeichnung für verschiedene illegale psychoaktive Substanzen. Kurz nach der Einnahme des weißen Pulvers starb Hanna D. an einem Herzstillstand.

Toxikologische Untersuchungen zeigten aber, dass die junge Frau keine psychoaktive Droge, sondern das hochgiftige Anästhetikum „Bupivacain“ geschnupft hatte. Auf diese Weise konsumiert, führt das weiß-pulvrige Betäubungsmittel nahezu sicher zu Herzversagen. Die Headshop-Besitzerin wurde festgenommen. Die 28-Jährige sitzt zurzeit in Wels in Untersuchungshaft, verweigert bisher aber jede Aussage.