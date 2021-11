Problemfall Oberösterreich: Ausreisekontrollen in zwei weiteren Bezirken

Niedrigste Impfquote

Erst etwas mehr als 64 Prozent der Gesamtbevölkerung ist in Österreich vollständig gegen Covid-19 immunisiert. Den Daten des Gesundheitsministeriums zufolge gibt es in Österreich aktuell noch immer 25 Bezirke, wo die Impfquote unter 60 Prozent liegt (Stand: 1. November). Der Bezirk Braunau in Oberösterreich hält mit 52,58 Prozent weiter den "Negativrekord".

Oberösterreich verzeichnet eine Impfquote von 57,6 Prozent und ist damit im Bundesländervergleich das Schlusslicht. Das Burgenland hat mit 70,1 Prozent die höchste Durchimpfungsrate.

Impfquote in den Bundesländern (Stand 02.11.):