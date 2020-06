Trauer, Wut und Hoffnung

BürgermeisterJohann Müllner hat kein Problem, mit der Zeitung zu den Flutopfern zu fahren. „Es ist so wie es ist, da kann man nicht die Augen davor verschließen.“ Er erzählt vom Bundesheer , das für die Goldwörther das Wasser aufbereitet, vom Samariterbund, der die Flutopfer und Helfer mit Essen versorgt, von den unermüdlichen Feuerwehrleuten und von den dramatischen Stunden am Montag vor zwei Wochen, als das Wasser binnen weniger Stunden um einen Meter gestiegen ist.

„Mein Vertrauen in die Landespolitik hängt davon ab, wie das Hochwasser für die Leute ausgeht.“Johann MüllnerBürgermeister GoldwörthIn der Käferbachstraße wird die Erdgeschosswohnung einer 71-Jährigen ausgeräumt. 80 Zentimeter hoch stand das Wasser in Küche und Schlafzimmer, gerade noch rechtzeitig konnte die Frau mithilfe ihres Sohnes die meisten Möbel nach oben bringen. „Meine Küche war erst fünf Jahre alt, fast alles ist hin“, erzählt die Witwe.

Im Schlafzimmer steht man jetzt am Estrich, der kaputte Laminatboden liegt vor dem Haus. Der Raum ist leer, nur an der Wand hängt das Hochzeitsfoto der Frau. „Im Herbst möchte ich wieder einziehen. Ich bin so gerne hier.“ Dann kommen ihr die Tränen. „Wir werden das schon irgendwie schaffen. Zum Glück habe ich ein bisschen etwas erspart.“ Am Weg nach Hagenau, jenem Ortsteil von Goldwörth, in dem das Wasser am höchsten stand, liegt eine Zille direkt neben der Straße. Dahinter breitet sich ein Hochwassersee aus.

Die schlammige Brühe, die hier überall in den Feldern steht, beginnt langsam zu stinken. Bürgermeister Müllner, selbst Landwirt, rechnet mit Ernteeinbußen von mindestens 50 Prozent. Die Felder neu zu bestellen mache um diese Jahreszeit keinen Sinn mehr. Und selbst wenn sich die Pflanzen erholen, drohe Pilzbefall, gerade beim Weizen.

In Hagenau stehen zwei Soldaten der ABC-Abwehrkompanie aus Hörsching an einer Pumpe, die über lange Schläuche Grundwasser zur Aufbereitungsanlage befördert. „Wir helfen gerne, außerdem ist es eine Abwechslung zum Alltag in der Kaserne“, sagt Rekrut Florian Lef aus Aigen/Schlägl. Bürgermeister Müllner ist ein paar Meter weitergegangen und unterhält sich mit einem Häuslbauer, in dessen Garage das Wasser bis zur Decke stand.