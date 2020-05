Hitlers größter Wunsch blieb Fiktion

Ein Stift als Kunstdepot. Der Bestand von Hitlers Museum befand sich zu keinem Zeitpunkt in Linz. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden die Kunstwerke zum Großteil in München gelagert. Ab 1941 erschien den Nazis dieses Depot zu unsicher, worauf August Eigruber, Gauleiter von Oberdonau, das Stift Kremsmünster als Lagerstätte

ins Spiel brachte. „Als erstes Gebäude, welches für die Aufnahme der Kunstgegenstände am geeignetsten ist, schlage ich das Stift Kremsmünster vor. Es liegt im entlegenen Kremstal an einer vollkommen unwichtigen Bahnlinie (...)“, schrieb Eigruber

in einem Brief an Hitlers Sekretär Martin Bormann. Sein Vorschlag fand Gefallen. Zwischen August 1941 und November 1943 wurden insgesamt 1732 Gemälde vom Führerbau in München ins Stift Kremsmünster gebracht. Das Kloster war bereits am 4. April 1941 von den Nazis aufgehoben worden, Abt Ignaz Schachermair wurde des Gaus verwiesen.

Bombensicher. Kremsmünster sollte nur eine Übergangslösung sein. Ab 1944 wurde Hitlers Kunstschatz ins Salzbergwerk von Altaussee gebracht, wo er unter guten klimatischen Bedingungen und vor allem vor Luftangriffen sicher gelagert werden konnte. In den letzten Tagen vor dem Eintreffen der Amerikaner wollte Gauleiter Eigruber den Stollen sprengen. Sein Plan wurde in letzter Sekunde vereitelt. Mit dem „Finale in Altaussee“ befasst sich auch George Clooneys neuer Film „Monuments Men“.

Literatur: Birgit Kirchmayr: Sonderauftrag Linz., Zur Fiktion eines

Museums. In: Nationalsozialismus in Linz. Band 1. Hg. v. Fritz Mayrhofer und Walter Schuster. Linz 2001.