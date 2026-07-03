Braunau: Hitlers Geburtshaus fertig umgebaut

Der Umbau des Hitler-Geburtshauses in Braunau ist abgeschlossen. Künftig soll das Gebäude die Exekutive beherbergen, am 22. Juli wird das neue Polizeizentrum Braunau offiziell eröffnet. Mit der Umgestaltung und den neuen Bewohnern hofft man, das Gebäude als braune Pilgerstätte unattraktiv zu machen. Dem Umbau war eine jahrelange Diskussion um eine angemessene Nutzung vorausgegangen.

Der schimmelverfärbte gelbe Verputz ist einem sauberen Weiß gewichen, die Fensterbögen sind von schlichten rechteckigen Formen abgelöst worden. Das Architekturbüro Marte Marte Architekten Feldkirch hat sich bei der Gestaltung daran orientiert, wie das Haus im 17. Jahrhundert ausgesehen haben dürfte. Über dem Eingang prangt bereits ein Polizeilogo. Etwas abseits davon steht nach wie vor der bekannte Gedenkstein mit der Aufschrift „Für Frieden, Freiheit und Demokratie. Nie wieder Faschismus. Millionen Tote mahnen“ vor dem Gebäude mit der Adresse Salzburger Vorstadt 15.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Der bekannte Gedenkstein.