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Oberösterreich

Braunau: Hitlers Geburtshaus fertig umgebaut

Jahrelang stand das Hitler-Geburtshaus in Braunau leer, jahrelang wurde über seine Nutzung gestritten. Nun ist der Umbau abgeschlossen. Am 22. Juli eröffnet dort das neue Polizeizentrum Braunau.
03.07.2026, 07:16

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Weiße Polizeistation mit Holzportal und mehreren Fenstern an einer gepflasterten Gasse.

Der Umbau des Hitler-Geburtshauses in Braunau ist abgeschlossen. Künftig soll das Gebäude die Exekutive beherbergen, am 22. Juli wird das neue Polizeizentrum Braunau offiziell eröffnet. 

Mit der Umgestaltung und den neuen Bewohnern hofft man, das Gebäude als braune Pilgerstätte unattraktiv zu machen. Dem Umbau war eine jahrelange Diskussion um eine angemessene Nutzung vorausgegangen.

Braunau: Hitler-Geburtshaus bald fertig umgebaut für Einzug der Polizei

Der schimmelverfärbte gelbe Verputz ist einem sauberen Weiß gewichen, die Fensterbögen sind von schlichten rechteckigen Formen abgelöst worden. Das Architekturbüro Marte Marte Architekten Feldkirch hat sich bei der Gestaltung daran orientiert, wie das Haus im 17. Jahrhundert ausgesehen haben dürfte. Über dem Eingang prangt bereits ein Polizeilogo. 

Etwas abseits davon steht nach wie vor der bekannte Gedenkstein mit der Aufschrift „Für Frieden, Freiheit und Demokratie. Nie wieder Faschismus. Millionen Tote mahnen“ vor dem Gebäude mit der Adresse Salzburger Vorstadt 15.

Gedenkstein mit der Aufschrift „Für Frieden, Freiheit und Demokratie“ vor einem weißen Gebäude.

Der bekannte Gedenkstein.

Hitler-Geburtshaus: Grünes Licht für Enteignung

Jahrzehntelang hatte man versucht, dem Haus eine neue Nutzung zu geben. In den 1970ern war die HTL Braunau eingemietet, danach bis 2011 die Lebenshilfe Oberösterreich. Seit diese ausgezogen ist, stand das desolate Gebäude leer. Mit der damaligen Eigentümerin wurde keine Einigung über eine angemessene Nutzung erzielt, sie wurde schließlich enteignet. 

Eine Expertenkommission sprach sich für eine sozial-karitative oder behördlich-administrative Nutzung aus. Denn ein Museum berge die Gefahr, auf bestimmte Gruppen Anziehungskraft auszuüben, ein Abriss würde die Geschichte eher leugnen, befanden die Mitglieder.

Oberösterreich
Agenturen, mafa  | 

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