Braunau: Hitler-Geburtshaus bald fertig umgebaut für Einzug der Polizei

Die Umbauarbeiten am Hitler-Geburtshaus in Braunau nähern sich ihrem Ende, in der zweiten Jahreshälfte sollen dort eine Polizeiinspektion und auch das Bezirkspolizeikommando einziehen. Die Hoffnung: dem Haus, das in den vergangenen Jahren - vor allem rund um den Geburtstag des NS-Diktators am 20. April - immer wieder braune Pilger angezogen hat, ein neues Image zu geben. Der Umgestaltung waren lange Diskussionen um eine adäquate Nutzung vorausgegangen.

Seit Herbst 2023 wird das Haus umgebaut. Die Außenanlagen seien mittlerweile fast fertig, heißt es aus dem Innenministerium. Im Innenbereich habe es kleine Verzögerungen gegeben, aber man erwarte die "mängelfreie Übergabe" gegen Ende des ersten Quartals 2026. Die Gesamtkosten liegen bei 20 Millionen Euro. Das Architekturbüro Marte Marte Architekten Feldkirch hat sich daran orientiert, wie das Haus im 17. Jahrhundert ausgesehen haben dürfte. Wie alt es genau ist, weiß man nicht. Vier abmontierte Steinplatten mit dem Schriftzug "Volksbücherei Braunau" sind mittlerweile im Haus der Geschichte Österreich zu sehen.

Jahrelange Diskussion um angemessene Nutzung Jahrzehntelang versuchte man, dem Haus mit der Adresse Salzburger Vorstadt 15 eine neue Nutzung zu geben. In den 1970ern war die HTL Braunau eingemietet, danach bis 2011 die Lebenshilfe Oberösterreich. Seit diese ausgezogen ist, stand das desolate Gebäude leer. Mit der damaligen Eigentümerin wurde keine Einigung über eine angemessene Nutzung erzielt, sie wurde schließlich enteignet. Seit 2016 gehört das Haus der Republik.

Eine Expertenkommission bewertete verschiedene Optionen. Von einer musealen Nutzung wurde abgeraten, weil das "zu einer weiteren Assoziierung des Ortes mit der Person Hitler" führe und die Gefahr berge, auf bestimmte Gruppen Anziehungskraft auszuüben. Ein Abriss würde die Geschichte eher leugnen, so die Experten. Sie sprachen sich stattdessen für eine - wie bisher - sozial-karitative oder - wie nun künftig vorgesehen - behördlich-administrative Nutzung aus. Angesichts des sensiblen Standorts ihres neuen Arbeitsplatzes werde es für die Polizistinnen und Polizisten neben den Schulungen zum Thema Rechtsextremismus, die alle während ihrer Ausbildung durchlaufen müssen, noch zusätzliche Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen geben, so das Innenministerium.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadtarchiv Braunau Das Hitlergeburtshaus im Jahr 1938

Neugestaltung soll braune Touristen abhalten Intention der Neugestaltung ist, den Wiedererkennungswert und die Attraktivität des Hauses als Tourismusort für Neonazis zu brechen. Denn rehtsextreme Vorfälle gab es dort regelmäßig, gehäuft treten sie für gewöhnlich um den 20. April, den Geburtstag Adolf Hitlers, auf. Die Exekutive führt alljährlich rund um dieses Datum Schwerpunktaktionen in Braunau durch. Zum 100. Geburtstag 1989 hatte sich die Stadt vorübergehend in eine einzige Sicherheitszone verwandelt. Damals gab es neun einschlägige Festnahmen, die allesamt "Touristen" aus dem Ausland betrafen. Gedenkstein beschmiert Zwar bemüht man sich in Braunau seit Jahren, das Image der Hitler-Geburtsstadt loszuwerden, aber diese Versuche werden immer wieder von Zwischenfällen konterkariert. Eine Statistik zu einschlägigen Vorfällen rund um das Gebäude gibt es seitens der Polizei nicht, aber ein Blick ins Nachrichtenarchiv der vergangenen zehn Jahre, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, zeigt deutlich, dass es sich um ein Dauerproblem handelt. Immer wieder wurde der Mahn- und Gedenkstein vor dem Haus beschmiert, immer wieder wurden Pickerl mit Nazi-Parolen aufgeklebt. Bei jenen Personen, die Kerzen oder Kränze ablegten, Hitlergrüße tätigten etc., handelte es sich nicht selten um eigens angereiste Touristen, was ein gerichtliches Nachspiel erschweren kann.