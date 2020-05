Historische Eisenbahnbrücke bestand den Härtetest im Labor

FPÖ

Das historische Bauwerk ist in den vergangenen Jahren jedoch in Mitleidenschaft gezogen worden. Laut einer Diagnose des Wiener Uni-ProfessorsJosef Fink soll etwa die Hälfte der Substanz derart stark davon befallen sein, dass die Schäden irreparabel seien. In seinem im Mai 2012 – im Auftrag der Stadt – erstellten Gutachten empfiehlt er dem Eigentümer ÖBB an gleicher Stelle eine neue Donauquerung zu errichten. Die LinzerSPÖ stellte sich massiv hinter diese Idee, mit der sich auchundimmer mehr anzufreunden scheinen.