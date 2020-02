Hinzenbacher Wintermärchen

Die weltbesten Skispringerinnen gastieren dieses Wochenende in Hinzenbach, angeführt von einem starken österreichischen Team. Es hat neun der bisher zwölf Weltcup-Bewerbe gewonnen. Die 22-jährige Chiara Hölzl aus Schwarzach im Pongau kam als Gesamtführende in das Hausruckviertel und möchte klarerweise das Gelbe Trikot verteidigen. Die Oberösterreicherin Jacqueline Seifriedsberger ( SC Waldzell) wiederum will auf der Heimschanze endlich wieder einmal unter den Top Ten landen.

Schneedepot

Bis zuletzt mussten die Verantwortlichen des UVB Hinzenbach um die Veranstaltung bangen. Alles war angerichtet, doch dann spielte das Wetter endgültig verrückt. „Wir hatten die Schanze in einem perfekten Zustand“, sagt Franz Starzer: „Zum Glück haben wir ein Depot angelegt, davon leben wir.“

30 Mann im Dauereinsatz

Starzer, pensionierter Kfz-Mechanikermeister, ist der Schneemann von Hinzenbach. Die Produktion auf Vorrat läuft an, sobald es dazu kalt genug ist, also meistens in der Nacht. Starzer kann alles daheim am PC kontrollieren, alle eineinhalb bis zwei Stunden muss er jedoch vor Ort nachschauen. Die Schneekanonen können vereisen oder müssen nachjustiert werden, wenn sich der Wind dreht. „In meinem Alter braucht man nicht mehr so viel Schlaf“, sagt der 67-Jährige und schmunzelt. 30 und mehr Personen waren im Dauereinsatz, um einen neuen weißen Teppich über den Aufsprunghang zu verlegen. Rund 2.000 Kubikmeter Kunstschnee – 50 Lkw-Ladungen – wurden herbeigeschafft. Mitte der Woche, als die Temperaturen sanken, war das Weltcup-Doppel gesichert.