Heuer schon 130 Raubüberfälle

Doch es gibt auch Erfolge zu verzeichnen: In der vergangenen Woche konnte die Polizei eine sechsköpfige Bande von Tschetschenen dingfest machen, die für acht Tankstellen-Überfälle, in Oberösterreich und Wien verantwortlich sein soll. Sechs davon begingen die mutmaßlichen Täter in der Landeshauptstadt.

Auch die Zahl der Raubüberfälle auf der Straße ist 2012 angestiegen, wenn auch nicht so dramatisch. „Diese passieren eher zufällig. Die Täter schlagen meist spontan zu, wenn ihnen etwa um drei Uhr Früh jemand entgegenwankt“, erklärt LKA-Raubgruppenchef Ferdinand Jung. Wenn die Kriminellen Tankstellen oder Wettbüros aufsuchen, sei das geplant. Laut Jung gehen die Täter bei ihren Vergehen auch immer brutaler vor. Sonntagfrüh schlugen zwei Unbekannte in Wels einen 43-Jährigen nieder und verlangten Geld. Als das am Boden liegende Opfer beteuerte, kein Bares dabei zu haben, schoss ihm einer der Gewalttätigen mit einer Luftdruckpistole ins Gesicht.