Herziger Nachwuchs in heimischen Zoos

Cumberland Wildpark Grünau: Drei Wildkatzen-Babys als Stars

Sie turnen, raufen, kuscheln und sind die Lieblinge der Besucherinnen und Besucher. „Unsere drei Wildkatzen-Babys bekommen aktuell sehr viel Aufmerksamkeit“, freut sich der Geschäftsführer des Cumberland Wildparks Grünau, Bernhard Lankmaier. Und auch sonst ist jede Menge los in den Gehegen: Eine Besonderheit ist das Schneeeulen-Kücken: „In den vergangenen Jahren hatten wir nie Nachwuchs, heuer hat es unser Schneeeulen-Paar endlich geschafft, das Junge durch die erste, kritische Zeit zu bringen“, freut sich Lankmaier.

Rot- und Dammwild, die Mufflons und die Przewalski-Pferde haben ebenfalls Nachwuchs, „bei den Wisents und den Fischottern würden wir es uns sehr wünschen, dass Babys kommen.“

Einzigartig in Österreich: Seit Kurzem gibt es im Wildpark Grünau ein neues, großes Gehege, in dem Braunbären und Wölfe gemeinsam leben. „Das sorgt für Beschäftigung und Abwechslung“, erklärt der Geschäftsführer.