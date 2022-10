Eine vielfältige Rückschau und ein rundes Jubiläum

Es gibt ein Jubiläum zu feiern, und zwar am und ab dem 16. Oktober: Eine Dekade prägt das privat geführte Museum Angerlehner – von Kunstsammler Heinz Josef Angerlehner ins Leben gerufen – in Wels nun schon die zeitgenössische Kunst in Österreich. Die Sammlungsschau zum zehnjährigen Bestehen des Museums ermöglicht einen vertiefenden wie überraschenden Einblick in die vielfältigen Bestände österreichischer wie auch internationaler Kunst. Rund 200 Werke von 125 Kunstschaffenden sind in der großen Ausstellungshalle sowie den Galerie- und Grafikräumen zu sehen.

www.museum-angerlehner.at