„Ich habe Feuer gefangen“

Sie bewarb sich in Wien und Graz gleichzeitig, wurde an beiden Unis aufgenommen und entschied sich für Wien. „Es war für mich genau richtig, der Saft in meiner Stimme ist erst in den letzten Jahren so richtig gekommen“, lacht die Künstlerin.

Angefangen hat alles mit Operetten-Kassetten, die Feldbauer als Kind immer hörte. Und mit Auftritten von Anna Netrebko und Elina Garanča am Opernball. Im Sommer singt sie bei einem Opernfestival in Deutschland, dorthin wird es sie nach Abschluss ihrer Ausbildung im Herbst auch verschlagen. „Aber auch das Landestheater in Linz ist immer eine Option“.

Wenn sie nicht singt und studiert, ist sie gerne in der Natur, malt und liest. „Und mit dem Preisgeld kaufe ich mir vielleicht ein Tablet, damit ich nicht immer so viele Notensätze schleppen muss.“