"Ich bin mehr im Museum als zu Hause"

Vor 15 Jahren ging der damalige Industrielle und Unternehmer Heinz Josef Angerlehner in Pension. Manche legen dann die Beine hoch. Nicht so der mittlerweile 79-Jährige: „Ich brauchte einen Platz für all meine Kunstwerke. Und ich hab damals zu den Verantwortlichen gesagt, wenn ihr mir einen Steg aus Wels über die Traun nach Thalheim baut, dann baue ich ein Museum.“ Gesagt, getan. Quasi auf der grünen Wiese wurde das Gebäude errichtet, vor zehn Jahren wurde eröffnet. Dieses Jubiläum wird heute, Sonntag, mit einem großen Festakt und der Eröffnung der Ausstellung „Kunst. Leben. Leidenschaft“ gefeiert.

„In dieser Schau sind die Werke von insgesamt 125 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen, alle aus meiner Sammlung, viele davon zum ersten Mal in der Öffentlichkeit“, erklärt Angerlehner.