Heimisches Studentenfutter

Bucheckern müssen immer geröstet und erhitzt werden, bevor man sie genießen kann. Für eine pikante Mischung sind Kürbiskerne ebenso beliebt. Selbst zubereitete Mischungen ohne zusätzliche künstliche Aromen fördern das Geschmacksbewusstsein. Diese naturbelassenen Knabbereien erfreuen an langen Winterabenden und zur Weihnachtszeit in „Kekspausen“. „An apple a day, keeps the doctor away“. Zu Deutsch – ein Apfel am Tag und der Doktor kann bleiben, wo er mag.

Heißgetränk

Ein Heißgetränk mit gedörrten Apfelstückchen- und Schalen ist eine Wohltat bei Erkältungen und Halsschmerzen. Apfelschalentee wird auch bei Verstopfung, Bauchkrämpfen und wetterbedingten Kopfschmerzen eingesetzt. Bei akuten Rheumaschüben hat sich Apfelschalentee ebenfalls bewährt. Falls getrocknete Apfelbaumblüten und Blätter vorhanden sind, können diese dem Aufguss beigegeben werden.