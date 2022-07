Heftiger Kampf um die zunehmend rareren Arbeitskräfte

Dazu wurde ein Zukunftslabor namens „Future Lab“ eingerichtet, in dem in die Welt der Digitalisierung eingeführt wird. Auch Erwachsene sollen sich angesprochen fühlen. Der Hintergedanke: Talente aufspüren, sich für die Materie und für das Unternehmen interessieren. Andreas Fill nennt es „fillisieren“. Die Belegschaft will aber auch in der Gegenwart wertgeschätzt sein. Deshalb werden heuer erstmals über ein Prämiensystem zehn Prozent des Vorjahresergebnisses ausgeschüttet – in Summe gut eine Million. Zudem wird jeder und jede mit einem iPhone versorgt, das der Chef nicht als Goodie, sondern als zentrales Kommunikationstool verstanden wissen will. Und: Ein geplantes Parkhaus mit 550 Stellplätzen soll eine begrünte Dachgartenoase bekommen, mit Pub, Kosmetikstudio, Fitnesscenter, Platz für Yoga und Physiotherapie. Einen Friseursalon soll es auch geben, ganz nach Fills Mitarbeiterwohlfühlmotto: „Kopfwäsche statt Kopfgeld“.