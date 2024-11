Hayböck will wieder in die Weltspitze

Seifriedsberger

Für einen oberösterreichischen Doppelsieg sorgte dort Jacqueline Seifriedsberger, die sich im Pongau ihren vierten Meistertitel sicherte. Auch die Innviertlerin vom SC Waldzell tritt seit geraumer Zeit im Weltcupzirkus auf. Am 3. Dezember 2011 gab sie in Lillehammer ihr Debüt, und auf den Tag genau elf Jahre nach ihrem ersten Sieg gewann sie im Februar in Willingen wieder. In der Endabrechnung belegte Seifriedsberger den fünften Platz. „Wir haben gut trainiert, jetzt kann es losgehen“, freut sie sich auf den Auftakt. Schauen, wo sie stehe, will sie. Im Sommer habe sie vor allem an Qualität und Stabilität der Sprünge gearbeitet. „Die Basis ist gelegt, der Rest muss in der Saison passieren.“