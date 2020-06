Happy End für kleinen Ausreißer

Auch Nachbarin Raphaela Aspalter hatte sich an der Suche beteiligt. „Ich wollte eigentlich baden gehen, habe aber beschlossen zu helfen. Ich bin froh, dass die Geschichte gut ausgegangen ist."

Karin Steinbauer, Dennis` 60-jährige Großmutter, die viel Zeit mit ihrem Enkel verbringt, ist ebenfalls überglücklich. „Der Kleine ist wohlauf, nur das zählt. Es ist eine Freude, dass so viele Nachbarn bei der Suche mitgemacht haben", sagt sie.

Laut Mutter Yvonne sei es das erste Mal gewesen, dass Dennis aus dem Fenster geklettert ist. „Wir müssen ständig aufpassen. Ich weiß nie, was dem Buben einfällt." Dennis, der nicht spricht, werde seit einiger Zeit mehrmals in der Woche ambulant von Therapeuten betreut. Im Herbst kommt er in den von der Lebenshilfe geführten Kindergarten in Steyr-Gleink.