„Hanni“: Frauenschicksal und Geschichte einer Zeitzeugin

Von der Schauspielerin Maxi Blaha stammt die Idee, in die Rolle der Hanni zu schlüpfen. Nach Persönlichkeiten wie Bertha von Suttner, Ingeborg Bachmann und Emilie Flöge verwandelt sich Blaha, die von 2000 bis 2011 durchgehend als Schauspielerin in Linz war, in die Titelfigur und erklärt: „Ich finde, dass gerade Frauen wie Hanni, die immer im Hintergrund leben, so viele politische Systeme und private Katastrophen er- und überlebt haben, es verdienen, in den Mittelpunkt gestellt zu werden. Hanni Rittenschober verkörpert für mich 100 Jahre Frau-Sein in Österreich.“

