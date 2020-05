Hangrutsch: Betroffene fühlen sich von der Stadt im Stich gelassen

Die ersten Risse in Sonja Straßers Haus tauchten im Februar 2012 auf. Drei Monate später waren die Schäden bereits so arg, dass die dreifache Mutter mit ihren Töchtern und Ehemann Alfred wegen akuter Einsturzgefahr ausziehen musste. Mittlerweile ist ein Jahr vergangen – das Haus der Straßers wird abgerissen und die Familie hat noch keinen Cent Entschädigung bekommen. Im Laufe der Zeit sind durch den Hangrutsch auf der Roglwiese in Steyr weitere Häuser in Mitleidenschaft gezogen worden. Ziviltechniker Siegfried Strohhäusl sagt, dass „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Aushub einer Baugrube für neue Wohnungen verantwortlich für die Rutschung ist“. Wolfgang List, Anwalt der Straßers, nimmt die Stadt Steyr in die Pflicht. „Sie hat die Baugenehmigung erteilt.“

Bürgermeister Gerald Hackl müsse endlich aktiv werden und die Sanierung in die Wege leiten. „Als Baubehörde ist die Stadt dazu verpflichtet“, betont der Jurist. Das von der Stadt vorgeschlagene Projekt, den Hang mit Betonpfählen zu stützen, sei „ein ausgemachter Blödsinn“. Und außerdem viel zu teuer. Das hätten ihm namhafte Experten bestätigt. Die Baufirma Hammertinger aus Ampflwang verlangt dafür rund 1,2 Millionen Euro.