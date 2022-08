Begeisterung ist ansteckend. Und spart manchmal Zeit und Geld

Für eine Feier möchte ich ein paar Flaschen Sprudel, also Prosecco, Cava, Sekt oder Ähnliches kaufen. Prinzipiell weiß ich, was unseren Gästen und mir schmeckt, ich probiere aber gerne Neues aus. Intuitiv greife ich zum Handy, google, lese zig Bewertungen und Beschreibungen, vergleiche und fange wieder von vorne an.

Dies und jenes kommt mir unter, ich sondiere, packe Flaschen in den virtuellen Warenkorb, finde eventuell Besseres, packe die einen wieder aus, dafür andere ein. Eine Stunde ist schnell vorbei, ich habe mich noch immer nicht entschieden und unterbreche den Recherche- und Auswahlprozess, weil er mich zu nerven beginnt.

Mit Freude bei der Sache

Am nächsten Tag spaziere ich in der Stadt an einem kleinen Geschäft vorbei, sehe ein paar anmutige Flascherl stehen, kehre ein und beginne ein Gespräch mit dem Inhaber. Der Mann ist bestens informiert und mit ehrlicher Freude bei der Sache, erzählt mir von seinen Direktlieferanten, kann Geschmäcker und Ausprägungen haarscharf beschreiben. Zehn Minuten später verlasse ich das Geschäft, glücklich – Begeisterung ist ansteckend! – und mit einer feinen Auswahl. Die Kosten bewegen sich im Rahmen, den ich im Kopf hatte.

Diese Alltagsbegebenheit hat mir wieder mal verdeutlicht: Kein Forum, keine Bewertung im Netz kann direkte Begegnungen mit Menschen, die sich in ihrem Metier auskennen, ersetzen. Dass man sich mitunter auch noch Zeit spart und das Produkt nicht zwingend teurer sein muss, weil man der verkaufenden Person ja ein Preislimit nennen kann, hatte ich beinahe schon vergessen.

Abgesehen davon hab ich jetzt spannende Hintergrundinfos und witzige Geschichten zu meinen Flaschen. Gab es gratis dazu, ist aber sicher nicht umsonst.