Halsschlagader-Riss: Polizisten retteten Linzerin das Leben

Eine 27-jährige Frau aus Linz verdankt ihr Leben der spontanen Reaktion zweier Polizisten, die ihr am Mittwochabend nach einem spektakulären Verkehrsunfall spontan geholfen haben. Nakrey S., die einen Riss an der Halsschlagader erlitten hatte, wäre sonst innerhalb weniger Minuten verblutet. "In so einer Situation denkt man nicht nach – wir sind zufällig vorbeigekommen und haben versucht zu helfen", erklärt Polizist Stefan Mitterlehner.

Der 24-Jährige und sein Kollege Roman Lang, 34, von der Polizeiinspektion Traun waren gerade zu Erhebungen nach Linz unterwegs. "Den Unfall selbst haben wir nicht beobachtet, wir sind aber kurz darauf an der Kreuzung vorbeigekommen."