„Einsparungen waren ein Mitauslöser für Katastrophe“

Die Einsparungen macht Scheutz „mitverantwortlich für die Katastrophe“. Wie berichtet, war der Mühlbach am Dienstagabend nach einem heftigen Gewitter über die Ufer getreten und hatte den historischen Marktplatz der Welkulturerbegemeinde verwüstet. Die Wassermassen rissen unzählige Pflastersteine mit und zogen tiefe Gräben. Zahlreiche Häuser wurden vermurt.

Mittlerweile haben Bewohner, Feuerwehr, hunderte freiwillige Helfer und Soldaten des Bundesheeres die gröbsten Schäden in Hallstatt beseitigt. Häuser wurden von Steinen und Schlamm befreit, die Schneise, die der Mühlbach in den Marktplatz gerissen hatte, wurde mit Sand und Schotter aufgefüllt. „Ich bin überrascht, wie schnell das gegangen ist“, sagt Scheutz. Auch wenn viele Hotels und Gasthöfe schon wieder ihren Betrieb aufgenommen hätten, dürfe man jene nicht vergessen, die es ganz besonders schlimm getroffen hat. So stünden etwa der Seewirt und das Mühlbachstüberl vor einem „Totalschaden“.

Der Katastrophenalarm bleibt in Hallstatt vorerst aufrecht, Touristen werden aber ins Zentrum gelassen. Vor einem neuerlichen Gewitter hat Scheutz keine Angst, sofern es sich um ein „normales Unwetter“ handle.

Spendenkonto:

Volksbank Bad Goisern

Bankleitzahl 40720

Kontonummer 37590990000