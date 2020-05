"Halali" auf Krähen und Elstern

Fischotter schauen herzig aus, sind aber vor allem eines: gefräßig. Weil diese Marderart den Fischbestand in manchen Regionen Kärntens um 80 Prozent reduziert hat, darf sie erstmals bejagt werden.

Vor Jahren noch galt der Fischotter im südlichsten Bundesland als ausgestorben. Ein Monitoring hat nun ergeben, dass sich der Bestand binnen weniger Jahre von 50 auf 186 Tiere erhöht hat – mit weitreichenden Folgen: „Im Raba-Bach im Klagenfurter Becken oder im Görtschitztal ist die Fischbiomasse um 80 Prozent zurückgegangen“, sagt der für das Fischereiwesen zuständige Landesrat Gerhard Köfer ( Team Stronach). In der Görtschitz ist die vom Aussterben bedrohte Kärntner Bachforelle beheimatet, die auf der Roten Liste der bedrohten Arten steht. Um sie zu schützen, wird nun die Jagd auf den Fischotter eröffnet.

Gemäß Kärntner Jagdgesetz kann die Landesregierung Einzelstücke einer Wildart zum Abschuss oder zum Fang freigeben, wenn dies der Erhaltung einer bedrohten Wildart gilt. „Daher soll in erster Linie versucht werden, die Tiere im Bereich des Görtschitztals zu fangen. In der Folge dürfen sie auch bejagt werden“, teilt Jagdreferent Christian Ragger ( FPÖ) mit. In Bayern und in den Abruzzen (Region in Mittelitalien) habe man Interesse an ein paar Fischottern aus Kärnten signalisiert, deshalb will Ragger einige Tiere „exportieren“. Bejagt darf der Fischotter im Zeitraum zwischen 1. November bis 31. Jänner werden.