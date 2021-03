Hänsel und Gretel, blau und rosa

von Christa Koinig

Ihr wisst ja, dass wir Puppen besondere Fähigkeiten haben. Wir können Gedanken lesen, unterhalten uns mit Ameisen oder diskutieren mit Regenwürmern, auch Blumen verstehen wir. Kürzlich habe ich sogar erlebt, wie eine Blume mit sich selber gestritten hat. Wirklich wahr!

Weil unsere Omama immer gern Blumen auf dem Tisch stehen hat, hab’ ich mich auf die Suche begeben und ein Sträußerl „Hänsel und Gretel“ gepflückt. Die heißen so, weil auf ein- und demselben Blütenstängel rosa und blaue Blüten sind, sagt man. Die rosa Blüte ist also die Gretel und die blaue der Hänsel. „Na, net bitte schon wieder!“, hab’ ich plötzlich gehört. Es war die rosa Blüte, die sich aufgeregt hat. „Ich bin rosa, na und? Das heißt aber noch lange nicht, dass ich ein Mädchen bin.“ Und gleich darauf die blaue Blüte „und ich bin nicht der Bub, weil meine Farbe blau ist, echt nicht!“ Oh Entschuldigung, aber wer ist jetzt wer?

Schluss mit dem Streiten

„Ist doch wurscht“, hat die rosa Blüte gemeint, „ich bin sowieso die schönere Blüte.“ „Nein, Blau ist schöner!“ Plötzlich haben die beiden gestritten, dass das ganze Blumenbüscherl gewackelt hat. Als sich dann auch noch die grünen Blätter einmischen wollten, hat es mir gereicht. „Wollt ihr wohl aufhören zu streiten! Ihr seid alle schön. Ihr seid sowieso gleich viel wert, ganz egal ob ihr rosa oder blau, ob ihr Hänsel oder Gretel, Bub oder Mädel seid! Und damit ihr nicht weiter zankt, werd’ ich euch einen anderen Namen geben, ihr seid nämlich ein Heilkraut!“ Prompt kam die Antwort: „Das wissen wir!“ „Na ja, wie wär’s dann mit ... Lungenkraut?“ Da waren sie sich ausnahmsweise einig. „Okay! Und jetzt sieh’ zu, dass wir Wasser bekommen, wir haben Durst!“ Ich bin also schnell nach Hause gelaufen, hab’ das Blumensträußchen in eine Vase gegeben und Omama damit überrascht. Ihre Antwort: „Mei wie lieb! Blau und rosa, wie Adam und Eva.“