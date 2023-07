Hackbeil-Attacke in OÖ: Kein Mordversuch, 12 Monate teilbedingt

Ein 38-Jähriger, der Ende März versucht haben soll, in Riedau (Bezirk Schärding) seinen Schwager mit einem Hackbeil zu töten, hat sich am Mittwoch vor dem Landesgericht Ried verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft legte ihm versuchten Mord zur Last. Laut Anklage sei die Tat nur durch das beherzte Eingreifen Dritter nicht ausgeführt worden. Der 38-Jährige bekannte sich nicht schuldig.