Habergoas und Grabmteufln

Der Höhepunkt war die Habergoaß, die vom Goaßtreiber angetrieben, gezogen und gemolken wurde. Auch die Nachwuchs-Krampusse waren unterwegs. Die Masken werden von den Kindern selbst im alljährlichen Schnitzkurs der Grabmteufln hergestellt. Mittlerweile umfasst die Gruppe mehr als 20 Kinder. Jedes Jahr werden die Größten von ihnen in einem feierlichen Ritual bei der Krampusausfahrt von ihren Ketten freigeschlagen und in die Gruppe der Grabmteufln aufgenommen. Heuer, zum 30-Jahr-Jubiläum, waren auch die Weyrer Flösserteufeln und die Eisenwurzenteufel aus Weißenbach an der Enns zu Gast.