Gummipuppe Monika beim Bügeln

Eines ihrer großen Themen ist die Beschäftigung mit Erotik, dem Feminismus und der Ausbeutung der Frau. Mitte der 90er-Jahre montierte sie in „Ausland Seite 5“ einen jungen Mann im Adamskostüm mit Gärtnerhut in den berühmten Platz einer kleinformatigen Zeitung. „Bei Frauen denkt man sich nichts über den Text dazu. Plötzlich stand da etwas vom süßen Buben vom Land.“ In Zeiten, als Pornos für Frauen rar waren, regte das sicherlich zum Nachdenken an. Mit der Gummipuppe Monika aus einem Sexshop thematisierte sie die Beziehung zwischen männlicher Lust und weiblichem Rollenverständnis. Huber drehte mit ihr Filme, die sie unter anderem beim Bügeln zeigen. „Ob Sexarbeit oder Hausarbeit, der Abstand zwischen Sexobjekt und Haushaltssklavin ist gering. Beide Rollen sind Formen von Ausbeutung, welche die Frau frustrieren und sie in eine ausweglose Situation bringen“, ist sie überzeugt.