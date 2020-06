Große Suchaktion in Oberösterreich nach abgängiger Pensionistin

Am Sonntag hat eine groß angelegte Suchaktion nach einer älteren Dame in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) vorerst ergebnislos abgebrochen werden müssen. Die Angehörigen der Pensionistin hatten am Abend Alarm geschlagen, nachdem die Frau nicht heimgekommen war. Rund 230 Mitglieder der Feuerwehr, Rettungshundebrigade und Polizeihundeführer waren im Einsatz.

Das Gebiet umfasste nur ein paar Kilometer. "Die Dame ist zwar geistig fit, aber körperlich nicht", erklärte ein Polizist der Inspektion Garsten der APA auf Nachfrage. Die Suche wurde zu Land und zu Wasser durchgeführt und daher waren auch Boote im Einsatz. Man werde noch in kleinerem Rahmen weitersuchen, in der großen Dimension aber vorerst nicht mehr, hieß es von der Polizei.