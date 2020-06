Großbrand bei Transport- und Bauunternehmen in Haag am Hausruck

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) zu einem Großeinsatz der Feuerwehren: Die Einsatzkräfte wurden zu einem Brand in einem Transport- und Bauunternehmen alarmiert.

Insgesamt neun Feuerwehren versuchten den Brand zu löschen, welcher zuerst im Inneren des Gebäudes war, später dann aber auf das Dach überschlug.

Nach derzeitigen Informationen sind eine Werkstatt und ein Bürogebäude vom Brand betroffen. Um den Brand zu löschen zapften die Feuerwehren ihre Wasserleitungen auch beim angrenzenden Freibad an.

Ob es Verletzte gibt, ist vorerst noch unklar.

Weitere Infos folgen in Kürze.