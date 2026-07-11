Großbrand auf Bauernhof in OÖ: 600 Schweine verendeten in den Flammen
Mehr als 20 Feuerwehren haben am Samstag in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) in OÖ gegen einen verheerenden Großbrand auf einem Bauernhof angekämpft. Für die rund 600 Schweine in dem Betrieb gab es bei dem Inferno keine Rettung mehr. Die Tiere sind in den Flammen umgekommen.
Die Einsatzkräfte wurden gegen Mittag zu dem Feuer auf dem landwirtschaftlichen Anwesen alarmiert. Bei der Anfahrt der Feuerwehren war bereits kilometerweit eine riesige Rauchsäule am Himmel zu sehen. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der mangelnden Wasserversorgung schwierig. Tankfahrzeuge der Feuerwehren waren im Pendelverkehr mit Löschwasser unterwegs.
Dach eingestürzt
Laut Informationen des Bezirksfeuerwehr-Kommandos stürzten durch die enorme Hitzeentwicklung Teile des Dachstuhls ein. Das eingestürzte Dach musste von den Einsatzkräften mit schwerem Gerät und Kränen abgetragen werden. Erst danach konnte die Feuerwehr mit einem Innenangriff beginnen.
Die Brandursache ist unklar, Ermittlungen der Polizei laufen. Laut Einsatzleiter Christian Kohlbauer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pettenbach, wurde auch ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz verletzt. Er wurde vor Ort vom Roten Kreuz versorgt und anschließend ins Spital gebracht. Noch am späten Nachmittag war man mit der Kontrolle von möglichen Glutnestern beschäftigt.
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