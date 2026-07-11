Großbrand auf Bauernhof in OÖ: 600 Schweine verendeten in den Flammen

Mehr als 20 Feuerwehren haben am Samstag in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) in OÖ gegen einen verheerenden Großbrand auf einem Bauernhof angekämpft. Für die rund 600 Schweine in dem Betrieb gab es bei dem Inferno keine Rettung mehr. Die Tiere sind in den Flammen umgekommen.

Die Einsatzkräfte wurden gegen Mittag zu dem Feuer auf dem landwirtschaftlichen Anwesen alarmiert. Bei der Anfahrt der Feuerwehren war bereits kilometerweit eine riesige Rauchsäule am Himmel zu sehen. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der mangelnden Wasserversorgung schwierig. Tankfahrzeuge der Feuerwehren waren im Pendelverkehr mit Löschwasser unterwegs.