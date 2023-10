Grippewelle zwingt Linz Linien zu Sonderfahrplan

Weil durch die aktuelle Grippewelle so viele Mitarbeiter im Krankenstand sind, stellen die Linz Linien ab Mittwoch den √Ėffi-Verkehr in der o√∂. Landeshauptstadt auf einen Sonderfahrplan um. Der Schul- und Berufsverkehr bleibe weitestgehend unber√ľhrt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit, aber in den Nebenzeiten werden die Intervalle bei Bussen und Stra√üenbahnen gedehnt.

Informationen direkt an den Haltestellen

Der Sonderfahrplan gilt bis auf weiteres. Er betrifft die Straßenbahnlinien 1 bis 4, die Obuslinien sowie die Buslinien 11, 12, 19, 27 und 33. Informationen zum Fahrplan bzw. den geänderten Intervallen sind auf den elektronischen Anzeigetafeln direkt an den Haltestellen abzulesen.