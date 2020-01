Graninger: „Die Seidenstraße zumauern“

„Es gab Epidemien wie die Cholera, an der fast 80 Prozent der Menschen gestorben sind“, erzählte der 71-Jährige. Heute würden weltweit 3,8 Millionen Menschen an Pneumonie (Lungenentzündung) sterben, 2,8 Mio. am HIV-Virus, 1,8 Mio. an Durchfall, 1,6 Mio. an Tuberkulose, 1,2 Mio. an Malaria und 700.000 an Masern. „Wir müssen gegen Masern impfen, auch gegen Tollwut“, sagte er. Der Masernvirus sei einer der gefährlichsten, den es gebe. 1846 seien alle 6000 Bewohner der Färöer-Inseln an Masern verstorben, die ein Matrose eingeschleppt habe. Die Indianer im Osten der USA seien ebenfalls an den Masern verstorben. Im US-amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865) seien mehr Menschen an Masern gestorben, als Soldaten gefallen seien. In Europa sei die Bevölkerung durch die Pest auf ein Viertel reduziert worden.