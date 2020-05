Google-Mania

Kronstorf boomt. Fünf größere Wohnprojekte sind im Laufen. Billa eröffnete schon 2010 eine neue Filiale, die zu den modernsten in ganz Österreich zählt. Mit Zielpunkt siedelte sich nun ein zweiter Nahversorger direkt im Zentrum an. Außerdem sperrte Anfang September ein Gesundheitshaus auf.



Und auch im Café schräg gegenüber des Gemeindeamtes herrscht seit August wieder reger Betrieb, nachdem es zuvor ein halbes Jahr geschlossen war. "Wir sind hier alle irgendwie im Google-Fieber", sagt Ingrid Tagwerker, die neue Pächterin des Kaffeehauses.



Passend dazu bietet sie ihren Gästen als Mehlspeise einen "Gooogle-Tupf" an. "Ich schreib' das absichtlich mit drei O. Damit ich keine rechtlichen Probleme bekomme." Auch Mario Wanda, Leiter des Billa-Geschäfts, ist von diesem " Virus"angesteckt worden: "Wir freuen uns schon riesig auf die Google-Mitarbeiter."



Ein Ort im Ausnahmezustand. Seit im Jahr 2008 erstmals bekannt wurde, dass der weltweit bekannte Internet-Riese in der 3157 Einwohner zählenden Gemeinde im Bezirk Linz-Land ein Rechenzentrum bauen will, ist nichts mehr so, wie es einmal war.