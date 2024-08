Goalgetter auf Höhenflug

Im Übrigen ist Berger dabei, sich mit seinem neuen Umfeld vertraut zu machen. Mit dem gleichaltrigen Benjamin Sammer, ebenfalls Jungprofi, lebt er in Ried in einer WG. Wann immer es der Trainingsplan zulässt, fährt er aber heim nach Putzleinsdorf (Bez. Rohrbach) zu Freundin Elisa.

Ried will aufsteigen

Die SV Ried geht mit großen Ambitionen in das neue Spieljahr. Am kommenden Freitag steigt die Heimpremiere gegen Horn. Am Ende sollen die Rieder ganz oben stehen. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga wurde vom Vereinsvorstand die Rückkehr dorthin innerhalb von zwei Jahren zum Muss erklärt. Länger lasse sich der Profibetrieb auf aktuellem Niveau in Liga zwei nicht finanzieren.

Youngster Berger möchte zum Erreichen des großen Ziels unbedingt beitragen, und das nicht nur als Zuschauer auf der Ersatzbank: „Früher oder später möchte ich bei den Profis spielen. Sonst brauche ich das nicht machen.“