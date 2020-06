Verzierte Lebkuchenherzen für die Liebsten

Seit 373 Jahren wird in der Traunseestadt Gmunden der "Liebstattbrauch" gefeiert. Auf Geheiß des Bischofs von Passau sollten am vierten Fastensonntag die Armen zum Mahl eingeladen werden.

Vermögende Bürger waren aufgerufen, so ihre Nächstenliebe unter Beweis zu stellen. In leicht abgewandelter Form hat sich der Brauch bis heute erhalten. Statt Essen werden nun mit Sprüchen verzierte Lebkuchenherzen verschenkt. Tausende Verliebte setzten die Tradition gestern in Gmunden fort.