„Glätteisen-Mord“: 20 Jahre Haft für den Ex-Freund des Opfers

Die festgestellten Verletzungen sind mit suizidalen Verletzungen nicht in Einklang zu bringen“, betonte Gerichtsmediziner Fabio Monticelli am Dienstag im Landesgericht Linz. Er hatte Sandra Reiter obduziert, die am 23. Oktober in ihrer Wohnung in Auberg mit einem Glätteisen-Kabel um den Hals hängend an der Klinke der Badezimmertür gefunden wurde.

Wie berichtet, warf die Staatsanwaltschaft Reiters Ex-Freund Josef G. vor, die 26-Jährige aus enttäuschter Liebe getötet und die Tat als Selbstmord getarnt zu haben.Der Angeklagte bestreitet aber jeden Zusammenhang. Er will zum Tatzeitpunkt in seinem Bett geschlafen haben. Als Beweis dafür legte Verteidiger Andreas Mauhart die Auswertung seiner Handy-Daten vor. G.s Mobiltelefon soll demnach in der Tatnacht im Bereich seines Hauses eingeloggt gewesen sein.