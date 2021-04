Der Giersch findet inwendig und äußerlich Anwendung. Gesundheit kann man essen, daher bietet sich der Erdholler für allerlei Verwendung in der Küche an, als Würzkraut für Suppen, Saucen, in Aufstrichen und Aufläufen.

Gierschsenf

Gierschsenf: 50 g Senfkörner, 50 ml kalte Gemüsebrühe, 50 ml Apfelessig, Zitronensaft, Salz, Giersch, Brennnesselblätter. Im Mörser angedrückte Senfkörner über Nacht in Essig einlegen und im Kühlschrank gut kühlen. Giersch und Brennnesselblätter fein pürieren. Brühe, Essig und Zitronensaft nach Maßgabe der Konsistenz bemessen. Salzen und die Senfkörner zugeben. Noch einmal kurz mit dem Pürierstab mischen. Die Senfkörner dürfen dabei aber nicht warm werden, sie schmecken sonst bitter. Bei Zimmertemperatur wird der Senf milder im Geschmack, im Kühlschrank behält er die Schärfe.

Badezusatz

Auswendig kann der entsäuernde Absud des Giersch als Badezusatz für Voll- und Teilbäder verwendet werden. Der Presssaft aus den Blättern als Umschlag oder Einreibung auf schmerzenden Gichtstellen hat sich ebenfalls bewährt.

Ursula Asamer ist Kräuterpädagogin und Natur- und Landschaftspflegerin